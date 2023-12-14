 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi

Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, başantrenörlük görevine Sarunas Jasikevicius'un getirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko\'da Jasikevicius dönemi
14.12.2023 - 17:15,  Güncelleme: 17:44
Abone Ol

Fenerbahçe Beko, başantrenörlük görevine Sarunas Jasikevicius'un getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Jasikevicius ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek anlaşma sağlandığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2025-26 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır.

SARUNAS JASIKEVICIUS KİMDİR?

5 Mart 1976 tarihinde Litvanya'nın başkenti Kaunas'ta dünyaya gelen Sarunas Jasikevicius; oyunculuk kariyerinde Lietuvos Rytas, Union Olimpija, FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ve Fenerbahçemizin de aralarında bulunduğu birçok önemli takımın formasını giydi. Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde dört kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve EuroLeague efsaneleri arasına adını yazdırdı.

2014 yılında Zalgiris Kaunas'ta yardımcı antrenör olarak koçluk kariyerine başlayan Jasikevicius, 2016 yılında ise bu takımın başantrenörlüğüne getirildi.

Zalgiris Kaunas ile 2016-2020 yılları arasında görev yapan Jasikevicius, takımının bu süreçte elde ettiği beş lig şampiyonluğunun yanı sıra, üç Litvanya Kupası şampiyonluğunda da pay sahibi oldu. Bu dönemde Zalgiris Kaunas'ın EuroLeague sahnesinde yeniden yükselişinin mimarlarından olan Jasikevicius, takımının 2018 yılında uzun yıllar sonra tekrar EuroLeague'de Final Four oynamasını sağladı. Zalgiris, başarılı çalıştırıcıyla 2019'da da EuroLeague'de Playoff oynadı ve üst seviyede istikrarını korudu.

Başarılarla dolu kariyerinin ardından 2020 yılında Barcelona'nın başantrenörlüğüne getirilen Sarunas Jasikevicius, Katalan ekibiyle üç kez Final Four oynama başarısı gösterirken; iki İspanya Ligi, iki İspanya Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Sarunas Jasikevicius'a hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün camiamızda zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Tahsin Koldemir: Yeni bir Ali Koç kazığı daha.Bu adamın tercihlerinden nefret ediyorum. Yanıtla 1 2

Fenerbahçe Beko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi - Son Dakika


18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret

Son Dakika
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:55:00. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement