Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk coşkusu

Jan Vesely: Kazanmak istediğimiz bir başarıydı

Marko Guduric: Daha fazla hak eden taraf bizdik

Fenerbahçe 'deki ilk şampiyonluğum, harika hissediyorumMetecan Birsen: Taraftarımıza armağan olsunŞehmus Hazer: Sonuna kadar hak ettikTarık Biberovic: Sezon boyunca çok çalıştık

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - ING Basketbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da oyuncular Jan Vesely, Marko Guduric, Nando de Colo, Metecan Birsen, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundular.Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Jan Vesely yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bu bizim kazanmak istediğimiz bir başarıydı. Kolay bir sezon olmadı. İki sezondur şampiyon olan bir takımı, 3-0 ile geçmeyi tabii ki beklemiyorduk. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koyduk. 3'üncü maçın ardından mental anlamda iyi bir görüntü çizdik" ifadelerini kullandı.Vesely, "Bu Fenerbahçe formasıyla son maçın mıydı" sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.MARKO GUDURIC: DAHA FAZLA HAK EDEN TARAF BİZDİKFenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Marko Guduric ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Harika hissediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attık. Bizim için kolay bir sezon değildi. Çok mutluyum, gururluyum. Başka ne söyleyebilirim, bilmiyorum. Seri boyunca çok agresiftik. Bu kupayı daha fazla hak eden taraf bizdik. Şimdi kutlama zamanı" diye konuştu.NANDO DE COLO: FENERBAHÇE'DEKİ İLK ŞAMPİYONLUĞUM, HARİKA HİSSEDİYORUMSarı-lacivertli ekibin Fransız oyuncusu Nando de Colo, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Bu benim Fenerbahçe'deki ilk şampiyonluğum. Harika hissediyorum. Bunu hak ettik. Bu ana kadar inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ama iyi bir sezon geçirdik. 3'üncü maçın ardından odaklanmaya devam ettik. 3-0 kazanmak zaten kolay değildi" şeklinde konuştu.METECAN BİRSEN: TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUNÇok mutlu olduklarını söyleyen Metecan Birsen de, "Çok gururluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Çok mücadele ettik, müthiş savaştık ve kazandık. Micic ve Larkin, 3'üncü maçta inanılmaz performans gösterdiler. Bu maçta onları kilitlemek için çok çalıştık ve çok iyi savunma yaptık. Kazandık" dedi.ŞEHMUS HAZER: SONUNA KADAR HAK ETTİKKupayı sonuna kadar hak ettiklerinin altını çizen Şehmus Hazer ise, "Çok mutluyuz kupayı kazandığımız için. Bence sonuna kadar hak ettik. Anadolu Efes çok iyi bir takım. Bunun bilincindeydik final serisine gelmeden önce. Bunu bilerek oynadık. Mücadele ettik, hiçbir zaman vazgeçmedik. Bunun sonucunda şampiyon olduk. Bu kupa benim için ilkin başlangıcı olur inşallah. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sezonun başından sonuna kadar birçok aksilik, şanssızlık yaşadık. Ama şunu biliyorduk takım olarak: Biz çok iyi bir takımız, çok iyi oyunculara, çok iyi arkadaşlara sahibiz. Bunun bilincinde final serisine geldik ve kazandık" ifadelerini kullandı.TARIK BİBEROVİC: SEZON BOYUNCA ÇOK ÇALIŞTIK

Tarık Biberovic ise uzun zamandır bu kupayı alamadıklarını dile getirerek, "4 sene oldu. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu pozisyona gelebilmek için çok çalıştık. Sezon boyunca çok çalıştık, şimdi çok mutluyuz" yorumunu yaptı.