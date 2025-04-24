Fenerbahçe Beko'dan Paris Basketbol'a Fark - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko'dan Paris Basketbol'a Fark

Fenerbahçe Beko\'dan Paris Basketbol\'a Fark

Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off'ta Paris Basketbol'u 89-72 yenerek seride 2-0 öne geçti.

24.04.2025 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 2. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 89-72 mağlup etti. Sarı-lacivertliler seride durumu 2-0'a getirdi.

THY Euroleague play-off serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. İlk düdükle birlikte konuk ekip mücadeleye Shorts ve Kevarrius'un basketleriyle hızlı başlarken, sarı-lacivertlilerde Bonzie Colson serbest atış ve sonrasındaki üçlüğü ile 9-6 öne geçti. Nigel Hayes-Davis ile Nadir Hifi'nin karşılıklı basketleriyle geçilen bölümün ardından, Tarık Biberovic 3 sayılık isabet buldu ve Fenerbahçe maçta 7 sayılık fark yakaladı. Devon Hall, ilk periyodun son saniyelerinde turnikeye girerek isabet buldu ve Fenerbahçe 29-20 önde tamamladı. Karşılıklı sayılarla başlayan 2. çeyrekte Paris ekibi, Hayes, Tyson ve Shorts ile farkı eritmeye çalıştı. Fenerbahçe'de ise Tarık, Baldwin ve Nigel basketleriyle farkı 9 sayıda tuttu. 40-31

Nicolo Melli'nin smacıyla girilen televizyon molası dönüşü Tarık Biberovic ve Nicolo Melli, 3 sayılık isabetler buldu. Marko Guduric ve Errick McCollum'un 2 sayılık basketleri sonrası Nigel Hayes-Davis de serbest atış çizgisinde hata yapmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 61-38'lik skorla girdi.

Devon Hall'ın 3 sayılık isabetiyle başlayan 3. periyotta, iki takım da üst üste hücumlardan eli boş döndü. Shorts'un etkili oyunuyla Paris Basketbol maça tutunmak isterken, Tarık Biberovic serbest atıştan bulduğu basketlerle yeniden farkı 23 sayıya çıkardı. Nadir Hifi ve Ouattara'nın sayılarına Tarık Biberovic 3 sayılık atışıyla karşılık verdi. Savunmada etkili olan sarı-lacivertliler Wade Baldwin ile üst üste sayılar bulurken, 3. periyot 76-57'lık skorla tamamlandı.

Fransız ekibi son çeyreğe Shorts ve Jantunen ile bulduğu basketlerle başladı. Kanarya, Nigel Hayes'ın pota altındaki etkili oyunuyla 4 dakika 36 sayı kala farkı artırdı. 82-64

Pierre ve Malcolm'un karşılıklı 3 sayılık isabetli atışları ile son bölüm geçilirken, Jasikevicius'un öğrencileri parkeden 89-72'lik skorla galip ayrıldı.

Tarık Biberovic 20 sayıyla maçın en skoreri olurken, Paris ekibinde Shorts 18 sayıyla mağlubiyete engel olamadı. Öte yandan konuk ekipte 5 faulle Nadir Hifi oyun dışında kaldı.

Paris'te 1 galibiyet yeterli olacak

3 galibiyetle Final Four bileti alınacak olan serinin 3. maçı 29 Nisan Salı günü Paris'te oynanacak. Gerekmesi halinde 4. karşılaşma 1 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Bu sezonki Euroleague Final Four, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Play-off'ların ilk yarısında ulaşılan en yüksek sayı

Paris Basketbol karşısında ilk yarıda 61 sayı bulan Fenerbahçe, Euroleague'de bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, 2005 yılından bu yana play-offların ilk yarısında atılan en fazla sayıya ulaştı.

Final Four mesajı

Karşılaşma öncesi kadroların okunduğu esnada pota arkasında dev koreografi açıldı. Takımın maskotu olan Yellow'un bir eliyle Eyfel Kulesi'ni tuttuğu, diğer elinde ise Euroleague kupasının olduğu pankart açılırken, tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 16, Devon Hall 9, Marko Guduric 13, Bonzie Colson 6, Khem Birch, Wade Baldwin 11, Sertaç Şanlı, Tarık Biberovic 20, Dyshawn Pierre 5, Jilson Bango, Errick McCollum 2, Nicolo Melli 7

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Paris Basketball: Timothy Shorts 18, Tyson Ward 10, Herrera, Kevarrius Hayes 4, Jantunen 9, Nadir Hifi 15, Collin Malcom 8, Bandja Sy 3, Leon Kratzer, Yakuba Ouattara 5, Cavaliere, Dossou-Yovo

Başantrenör: Tiago Splitter

1. Periyot: 29-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 61-38 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 76-57 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Basketbol, Finans, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'dan Paris Basketbol'a Fark - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı
Murat Ongun’un avukatları gözaltına alındı Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı
Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı
Dünya Bankası’nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti Dünya Bankası'nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti
Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!

22:25 Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:13 Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
21:55 Beyaz Saray’dan sözde Ermeni soykırımına destek Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar
21:21 İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
09:45 Süper Lig’den Benfica’ya bir Türk daha Süper Lig'den Benfica'ya bir Türk daha
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
09:34 Tek başına maçı aldı Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
09:23 Didem Soydan aşk orucunu Londra’da bozdu Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu
09:15 İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti
09:11 Galatasaray’da Morata sürprizi O gelişmeyi duyurdular Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular
09:03 Arda Güler’den müthiş gol Real Madrid’i ipten aldı Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 23:28:57. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'dan Paris Basketbol'a Fark - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.