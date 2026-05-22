Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de Elendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de Elendi

Fenerbahçe Beko Dörtlü Final\'de Elendi
22.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, EuroLeague Dörtlü Final'de Olympiakos'a 79-61 kaybederek finale yükselemedi.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final ilk maçında Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselemeyen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok kötü oynadıklarını söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla Olympiakos'u tebrik eden Jasikevicius, "Daha iyi olan taraf onlardı. Tam kadro olarak sezonun belki de en kötü maçını oynadık. Böyle zor bir duruma düştüğümüzü görmek acı vericiydi. Çeyrek başları bizim için çok ağır oldu. İlk yumruğu atmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Her 3 çeyreğin başında da nakavt olduk. Maça tutunmaya çalıştığımızda her anda bunun mümkün olmadığını gördük. Biraz hayat belirtisi gösterdiğimiz zamanlarda bunu elimizden aldılar. Güzel bir akşam değildi." ifadelerini kullandı.

Kendi oyunlarını ortaya koyamadıklarını vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Bu bizim basketbolumuz değildi. Oyunun büyük bölümünde savunmadan memnuniyet duyduğumu söyleyebilirim ama hücumda çok kötüydük. Biraz daha sabırlı olmamız lazımdı. Olympiakos iyi oynadı. Biz çok kötüydük. Üç sayılık basketlere hemen yönelmemiz biraz sıkıntı yarattı. Onlar sabırlı davrandı. Normal performansımızın altında kaldık. Felaket bir oyun ortaya koyduk. Üç defa geri dönmeye çalıştık ama hepsinde pes ettik. Ancak olmadı." diye görüş belirtti.

Birçok Fenerbahçe taraftarının bilet almasına rağmen salona girememesini eleştiren Litvanyalı başantrenör, "EuroLeague açısından çok üzücü bir durum. Bu gerçekten biraz üzüntü verici. Fenerbahçe taraftarı için canım sıkıldı. Çoğu taraftar dışarıda kaldı. Salona giremedi. Bu, EuroLeague açısından çok nahoş oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Atina, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de Elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

20:43
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 21:17:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de Elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.