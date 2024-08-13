Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 Sezonu Hazırlık Programı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 Sezonu Hazırlık Programı Belli Oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu öncesinde yapacağı hazırlık programını açıkladı. Takımın ilk idmanı 26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek ve 5 hazırlık maçı oynanacak. Karşılaşmalar arasında Karşıyaka Basketbol, Bahçeşehir Koleji, EA7 Emporio Armani Milan, Olympiakos ve Virtus Segafredo Bologna yer alıyor. Son hazırlık maçı ise 20 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul'da yapılacak.

13.08.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu öncesinde hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi ilk takım idmanını 26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceği ve 5 hazırlık maçına çıkacağı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin 4 Eylül'de Karşıyaka Basketbol ve 11 Eylül'de Bahçeşehir Koleji ile İstanbul'da karşılaşacağı, 14-15 Eylül'de ise Yunanistan'daki Girit Turnuvası'nda EA7 Emporio Armani Milan ve Olympiakos ya da Virtus Segafredo Bologna ile mücadele edeceği aktarıldı.

Fenerbahçe Beko'nun son hazırlık maçını ise 20 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'a karşı İstanbul'da yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Beko, Emporio Armani, Karşıyaka, istanbul, Manisa, Eylül, Milan, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 Sezonu Hazırlık Programı Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala Icardi göndermesi
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:39:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 Sezonu Hazırlık Programı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement