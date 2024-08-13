Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 Sezonu Hazırlık Programı Belli Oldu

Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu öncesinde hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi ilk takım idmanını 26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceği ve 5 hazırlık maçına çıkacağı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin 4 Eylül'de Karşıyaka Basketbol ve 11 Eylül'de Bahçeşehir Koleji ile İstanbul'da karşılaşacağı, 14-15 Eylül'de ise Yunanistan'daki Girit Turnuvası'nda EA7 Emporio Armani Milan ve Olympiakos ya da Virtus Segafredo Bologna ile mücadele edeceği aktarıldı.

Fenerbahçe Beko'nun son hazırlık maçını ise 20 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'a karşı İstanbul'da yapacağı kaydedildi.