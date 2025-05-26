Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco\'yu yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu

Basketbolda Avrupa'nın önde gelen turnuvası Turkish Airlines EuroLeague'in final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Abu Dabi'deki karşılaşmayı 81-70'lik skorla kazanan sarı lacivertliler, tarihlerinde ikinci kez EuroLeague'de zafere ulaşmış oldu. Fenerbahçe son olarak 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonu olmuştu.

Fransız takımlarının 32 yıllık final özlemini gideren Monaco, Fenerbahçe karşısında ilk periyodu 20-18 önde bitirdi. Sonraki üç periyotta da Fenerbahçe rakibiyle arasındaki farkı açtı.

Karşılaşmayı 11 sayı farkla kazanan sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen final maçında tribünler tamamen doluydu. Salonun büyük bölümünü Fenerbahçeli taraftarlar doldurdu.

Maç sırasında Fenerbahçeli taraftarlar ile Monaco taraftarları arasında kavga çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gerginliği önlemek için araya girdi.

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.

Finali 23 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP'yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.

Fenerbahçe Final Four'da Etihad Arena'da önce Panathinaikos AKTOR'u galip etmişti.

Karşılaşmanın ardından Türkiye'de birçok kentte Fenerbahçeliler sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada "THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız" ifadelerine yer verildi.