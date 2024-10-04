Fenerbahçe Beko, EuroLeague\'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos\'u 82-71 yendi

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonunun ilk haftasındageçen sezonun finalisti olan Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele 82-71 Fenerbahçe Beko galibiyetiyle sona erdi.
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin ilk çeyreğin son dakikalarındaki bir hücum esnasında sakatlandı. 31 yaşındaki basketbolcu bu sakatlığın ardından maça devam edemedi.
Sarı-lacivertlilerin turnuvada bu sezonki ilk sayıları Boban Marjanovic'ten geldi. Sırp oyuncunun 6 sayı bulduğu ilk çeyreği Fenerbahçe Beko 17-13 üstün tamamladı. Tempolu geçen ikinci çeyrekte oyuna ortak olan Olympiakos önce eşitliği yakaladı ardından öne geçti ve devreye 36-32 konuk ekibin üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü periyotta oyuna yeniden ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko geriden gelip skor üstünlüğünü geri aldı ve son çeyreğe 57-56 önde girdi. Son çeyrekte farkı açan sarı-lacivertliler evinde 82-71 kazandı ve EuroLeague'de sezona Olympiakos galibiyetiyle başladı. EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde Anadolu Efes'in konuğu olacak. Mücadele 10 Ekim Perşembe günü oynanacak.
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