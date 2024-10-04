Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague\'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos\'u 82-71 yendi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in yeni sezonunun ilk hafta maçında geçen sezonun finalisti Olympiakos'u 82-71 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertlilerde ilk çeyreğin son dakikalarında sakatlanan Scottie Wilbekin, maça devam edemedi.

04.10.2024 22:52
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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonunun ilk haftasındageçen sezonun finalisti olan Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele 82-71 Fenerbahçe Beko galibiyetiyle sona erdi.

SCOTTIE WILBEKIN SAKATLANDI

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin ilk çeyreğin son dakikalarındaki bir hücum esnasında sakatlandı. 31 yaşındaki basketbolcu bu sakatlığın ardından maça devam edemedi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi

DEVREYE OLYMPIAKOS ÖNDE GİRDİ

Sarı-lacivertlilerin turnuvada bu sezonki ilk sayıları Boban Marjanovic'ten geldi. Sırp oyuncunun 6 sayı bulduğu ilk çeyreği Fenerbahçe Beko 17-13 üstün tamamladı. Tempolu geçen ikinci çeyrekte oyuna ortak olan Olympiakos önce eşitliği yakaladı ardından öne geçti ve devreye 36-32 konuk ekibin üstünlüğüyle gidildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi

FENERBAHÇE PARKEDEN GALİP AYRILDI

Üçüncü periyotta oyuna yeniden ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko geriden gelip skor üstünlüğünü geri aldı ve son çeyreğe 57-56 önde girdi. Son çeyrekte farkı açan sarı-lacivertliler evinde 82-71 kazandı ve EuroLeague'de sezona Olympiakos galibiyetiyle başladı. EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde Anadolu Efes'in konuğu olacak. Mücadele 10 Ekim Perşembe günü oynanacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi - Son Dakika
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