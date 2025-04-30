Fenerbahçe Beko Final-Four'a Yükseldi

EUROLEAGUE play-off serisinde Fransız ekibi Paris Basketball'u 3-0 eleyerek Final-Four'a yükselen Fenerbahçe Beko 'da Marko Guduric, "Çok fazla kutlamamaya çalışıyoruz ama ben biliyorsunuz, Abu Dabi için odaklanmaya çalışıyorum" şekilnde konuştu.

Play-off serisinde Paris Basketball'u 3-0 eleyerek Final-Four'a yükseldiği maçın ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul'a dönen Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Marko Guduric, play-off serisini ve sezonunu değerlendirdi. Final-Four'a kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Guduric, Paris Basketball ile oynadıkları play-off serisi için "Beklediğimiz gibi zor bir oyundu. Harika bir takıma karşı oynadık" dedi.

Sadece, başka bir Final Four'a daha katılmaya daha hak kazandıkları için mutlu olduklarını belirten başarılı oyuncu, "Ama dün gece söylediğim gibi, çok fazla kutlamamaya çalışıyoruz ve ben, biliyorsunuz, Abu Dabi için odaklanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Takımın son dönemlerindeki başarılı çizgisi ve kendi performansıyla ilgili olarak da değerlendirmeler yapan Guduric sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, sadece işimi yapmaya çalıştığım güzel bir şey, herkese farklı şekillerde yardım etmeye çalışmak, bazen savunma, bazen konuşma, bazen pas verme, bazen sayı atma ve sadece ama bu bir takım oyunu. Bir takım sporu, biliyorsunuz, takım arkadaşlarım olmadan bazı şeyleri yapamayacağım ve hepimizin birbirimize ihtiyacı var. ve bu da takımın gücü. Biz de birlikteyiz. Birlikte oynadık ve ben her zaman basketbol oynamayı seviyorum."

Yaz boyunca birçok oyuncuyu değiştirdiklerini ancak yeni yıldan sonra her zaman sahip oldukları potansiyel gibi oynamaya başladıklarını belirten Guduric, "Çok sayıda oyuncu geliyor biliyorsunuz, sakatlık süreçleri kolay değildi. Şimdi tadını çıkarabiliriz. Çünkü bunu atlatmayı, bunu kabul etmeyi başardık ve şimdi de sonuçları görebiliriz ve tadını çıkarabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.