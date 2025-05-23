Fenerbahçe Beko Final Four'da Finale Yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Final Four'da Finale Yükseldi

23.05.2025 20:39
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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 yenerek Euroleague finaline adını yazdırdı.

(ANKARA)- Fenerbahçe Beko Final Four'da Panathinaikos'u 82-76 yenerek Euroleague'de finale yükseldi

THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonu Final-Four'un ilk maçında Fenerbahçe Beko Etihad Arena'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos  AKTOR, karşı karşıya geldi.

Birinci periyotu 22-14, ikinci periyotu 38-33,  üçüncü periyotu 55-48 galip kapatan Fenerbahçe Beko son periyotta Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek Euroleague'de finale yükseldi.

Pazar günü tarihinde ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmak için parkeye çıkacak Fenrbahçe Beko'nun finaldeki rakibi Monaco – Olympiakos maçının galibi olacak.

Kaynak: ANKA

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Basketbol, Finans, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Final Four'da Finale Yükseldi - Son Dakika

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