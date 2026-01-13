Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Fenerbahçe Beko, uzun süredir yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı deneyimli başantrenör Sarunas Jasikevicius ile mutlu sona ulaştı.

JASIKEVICIUS İLE YOLA DEVAM

Fenerbahçe Beko, Litvyanlı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

3 YILLIK İMZA ATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.