Fenerbahçe Beko, Jekiri'yi açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Jekiri'yi açıkladı

27.06.2022 12:03
Fenerbahçe Beko, Jekiri'yi açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başantrenör Dimitris Itoudis'in takıma katılmasıyla transferde vites yükselten Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonuna hamle yaptı. Son olarak Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Nijeryalı pivot Jekiri, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Tonye Jekiri'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Dimitris Itoudis, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Jekiri'yi açıkladı - Son Dakika

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