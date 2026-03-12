Fenerbahçe Beko Kızılyıldız ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak.
Belgrad Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'ndeki 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabakayı Kızılyıldız, 86-81 kazandı.
Rakipler arasında oynanan son 5 müsabakanın 4'ünü Sırbistan temsilcisi kazanırken Fenerbahçe Beko, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda 96-91'lik skorla yaşadı.
