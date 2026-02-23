Fenerbahçe Beko Kupayı Kazandı - Son Dakika
Fenerbahçe Beko Kupayı Kazandı

23.02.2026 00:39
Tarık Biberovic, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

FENERBAHÇE Beko oyuncusu Tarık Biberovic, "Hepimiz bir olarak bu maça girdik. İyi bir sezon geçiriyoruz. Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. İki kupa daha var, inşallah onları da kazanacağız" dedi.

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş GAİN'i mücadelelerinden dolayı tebrik eden Tarık Biberovic, "Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Her zamanki gibi çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Hem EuroCup'ta hem Türkiye Ligi'nde. Bu maçta da son saniyeye kadar pes etmediler. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Sakatlıklara rağmen herkes çıktı ve yüzde 100'ünü verdi. Bunun sayesinde maçı kazandık. İkinci yarı daha iyi basketbol oynadık. Hoca soyunma odasında güzel bir konuşma yaptı. Ardından daha çok odaklanarak oyuna girdik ve kazandık" diye konuştu.

'HAYATIMDA İLK DEFA BİR KUPAYI KENDİ ELLERİMLE KALDIRDIM'

Seremonide Melih Mahmutoğlu'nun kupayı kendisine vermesiyle ilgili gelen soru üzerine Biberovic, şöyle konuştu:

"Melih ağabeye teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ilk defa bir kupayı kendi ellerimle kaldırdım. Ama bu başarı; takımın, hocanın ve taraftarın başarısıdır. Buraya gelip destekledikleri için teşekkür ederiz. 40 dakika boyunca bize bir rüzgar olarak yardımcı oldular. Hocalara, sağlık ekibine, herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz bir olarak bu maça girdik. İyi bir sezon geçiriyoruz. Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. İki kupa daha var, inşallah onları da kazanacağız."

'HER GÜN GELİŞEREK DAHA İYİ BİR TAKIM OLUYORUZ'

Takım hedeflerinin her gün daha iyi olmak olduğunu belirten 25 yaşındaki forvet, "Galibiyet almak çok önemli bir şey olabilir ama bizim amacımız her gün daha iyi bir takım olmak. Yaptığımız hataları düzeltmek ve bir sonraki maçta onları yapmayıp daha iyi bir oyun sergilemek. Her gün gelişerek daha iyi bir takım oluyoruz. İnşallah en iyi takım olacağız. O iki kupayı da alacağız inşallah" ifadelerinde bulundu.

'BU MAÇI OYNAMAK ÇOK İSTEMİŞTİM'

Sakat olmasına rağmen final maçında oynamayı çok istediğini söyleyen Tarık, "Bu maç oynayıp oynamamam bile belli değildi. Bir önceki maçta omzumdan bir sakatlık yaşadım. Yırtık gibi bir şey var. Beni bu duruma getirdikleri için sağlık ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu maçı oynamak çok istemiştim. En iyi şekilde oynayacağımı düşünüyordum, hissediyordum. Öyle de oldu" dedi.

'ERKEK ADAMIN BAHANESİ OLMAZ'

Geçtiğimiz sezon yaşamış olduğu sakatlıklara değinen Tarık Biberovic, "Bunları atlatmak için bana sabır ve güç veren Allah'a şükrediyorum. Geçen sezon bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar önemli değil. Erkek adamın bahanesi olmaz. En hızlı şekilde toparlanmanız ve o performansı göstermeniz gerekiyor. Takımıma ve bütün ekibe teşekkür etmek istiyorum. Yanımda durdular. Ama o kadar büyük bir şey de değildi. Biliyorsunuz sezon çok uzun ve çok maç oynuyoruz. İlla forma gireceksiniz. Bunu da başardık. İnşallah bunun üstüne koyarak daha da iyi bir performans göstereceğim. Takım olarak da daha iyi bir performans göstereceğiz inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası, Spor

