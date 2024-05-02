Fenerbahçe Beko, Monaco'yu ağırlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Monaco'yu ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, Monaco\'yu ağırlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında Monaco'yu ağırlayacak. İlk maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e adını yazdırmak için mücadele edecek.

02.05.2024 09:31
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında yarın Monaco'yu ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağladı.

Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monako'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Monaco'yu ağırlıyor - Son Dakika

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