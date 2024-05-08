Fenerbahçe Beko, Monaco'yu uzatmada yenerek Dörtlü Final'e kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Monaco'yu uzatmada yenerek Dörtlü Final'e kaldı

Fenerbahçe Beko, Monaco\'yu uzatmada yenerek Dörtlü Final\'e kaldı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final beşinci ve son maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu uzatmada 80-79 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi. Fenerbahçe Beko, tarihte beşinci maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu.

08.05.2024 23:01
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Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya), Emilio Perez (İspanya)

Monaco: Loyd 5, Ouattara, James 20, Brown 3, Motiejunas 16, Okobo 15, Blossomgame 5, Diallo 10, Hall 5

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 14, Calathes 14, Hayes-Davis 7, Pierre 2, Motley 6, Sertaç Şanlı, Papagiannis 6, Tarık Biberovic 13, Guduric 10, Dorsey, Sestina 8

1. periyot: 15-13

Devre: 40-35

3. periyot: 55-56

Normal süre: 70-70

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final beşinci ve son maçında Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.

Motley ve Hayes-Davis basketleriyle maça hızlı başlayan (6-2) Fenerbahçe Beko'nun üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Monaco'ya Tarık Biberovic ve Sestina'nın üç sayılık basketleriyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, farkın açılmasına izin vermedi: 20-19. Bu çeyrekte üç kez farkı 7 sayıya kadar çıkaran Monaco, devreyi 40-35 önde kapadı.

25. dakikanın 45-45 beraberlikle geçildiği üçüncü çeyrekte, Motiejunas ve James ile yine farkı açan (55-48) Monaco'ya son bölümde Tarık Biberovic'in üst üste 3 üçlüğüyle yanıt veren Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 56-55 önde girdi.

Calathes ve Tarık Biberovic'in basketleriyle son 5 dakikaya 64-60 üstünlükle giren sarı-lacivertli ekip, James ve Okobo'nun basketlerine engel olamayınca bitime 1 dakika 14 saniye kala ev sahibi ekip, 68-67 öne geçti. Son 45 saniyesine 70-70 beraberlikle girilen mücadelede Monaco, Wilbekin'in hatalı pasında son hücumu iyi değerlendiremeyince uzatmaya gidildi.

Uzatmanın son bölümünde Calathes'in üst üste üçlükleriyle rakibine 80-79 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, bitime 2,5 saniye kala hava atışında Monaco'ya sayı şansı vermedi ve tarihinde 6. kez Dörtlü Final'e kalma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

5. maçı deplasmanda kazanan Fenerbahçe Beko, tarihe geçti

Play-off sisteminde 5. maça kalan serileri bugüne dek hep ev sahibi takımların kazandığı THY Avrupa Ligi'nde, Monaco'yu 80-79 yenen Fenerbahçe Beko tarihe geçti.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda beşinci maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu.

Bugüne kadar 5. maça kalan 19 eşleşmede de ev sahibi takım, saha ve seyirci avantajını kullanarak rakiplerini elemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Monaco'yu uzatmada yenerek Dörtlü Final'e kaldı - Son Dakika

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