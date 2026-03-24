Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı
24.03.2026 17:37
Fenerbahçe Beko, İtalyan oyuncu Nicolo Melli ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Wade Baldwin ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe Beko, yeni sezon planlamalarına tam gaz devam ediyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli taraftarlara bir müjdeli haber daha geldi.

MELLI İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe Beko, geride bıraktığımız sezon elde edilen EuroLeague şampiyonluğunda büyük payı bulunan 35 yaşındaki İtalyan yıldızı Nicolo Melli ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde resmen yapılması bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Sarunas Jasikevicius'un hem savunmada hem hücumda en güvendiği isimlerin başında gelen Nicolo Melli, bu sezon 6.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.6 asist, 0.8 top çalma ve 0.5 blok ortalamaları ile mücadele etti.

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Soylu Murat Soylu:
    güzel karar. seviyom bu adamı 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
