Fenerbahçe Beko'nun Heyecanlı Zaferi
Fenerbahçe Beko'nun Heyecanlı Zaferi

01.06.2026 22:19
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 60-59 yenerek play-off yarı final serisine galibiyetle başladı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Beko: Hall 3, Biberovic 16, Colson 3, Melli 16, Birch, Metecan Birsen, Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu, Boston 3, Onuralp Bitim, Jantunen 5

Anadolu Efes: Larkin 10, Weiler-Babb 2, Dozier 17, Poirier 10, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 1, Loyd 6, Smits, Erkan Yılmaz 2, Jones 2

1. Periyot: 6-21

Devre: 21-34

3. Periyot: 36-51

Beş faulle çıkan: 39.57 Dozier (Anadolu Efes)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 yendi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci de maçı izledi.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 6. dakikada Ercan Osmani'nin basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Üstünlüğünü çeyrek boyunca sürdüren lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 21-6 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Fenerbahçe Beko savunma sertliğini artırarak başlasa da konuk ekip, 15. dakikayı 25-13 üstün geçti. Anadolu Efes, soyunma odasına da 34-21 galip gitti.

İkinci yarıya Melli'nin üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Biberovic'in turnikesiyle farkı tek hanelere indirdi: 29-38. Larkin önderliğinde ürettiği sayılarla toparlanan Anadolu Efes, 28. dakikada Ercan Osmani'nin orta mesafe basketiyle farkı 17 sayıya (32-49) kadar çıkardı. Anadolu Efes, final periyoduna da 51-36 üstün girdi.

Son periyoda Jantunen ve Biberovic'in üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada farkı 8 sayıya kadar indirdi: 43-51. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 38. dakikada Melli'nin serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla farkı 3'e (51-54) indirdi. Fenerbahçe Beko, bitime 1,5 dakika kala Melli'nin üçlüğüyle skoru eşitledi: 54-54. Daha sonra iki takım da karşılıklı basketler bulurken sarı-lacivertli ekip, bitime 5,6 saniye kala Horton-Tucker'ın basket faulüyle 60-59 öne geçti. Anadolu Efes, Larkin ile son hücumdan yararlanamazken Fenerbahçe Beko müsabakayı 60-59 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Çarşamba günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
