Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis, 2023-2024 sezonunun en iyi 5'ine seçildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis, 2023-2024 sezonunun en iyi 5'ine seçildi

Fenerbahçe Beko\'nun Nigel Hayes-Davis, 2023-2024 sezonunun en iyi 5\'ine seçildi

Fenerbahçe Beko'nun basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi 5 oyuncusu seçildi. Hayes-Davis, Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James, Panathinaikos AKTOR'dan Mathias Lessort ve Kendrick Nunn ile birlikte seçilen en iyi 5 oyuncu arasında yer aldı.

13.05.2024 15:55
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, 2023-2024 sezonunun en iyi 5'ine seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre sezonun en iyi 5'i, medya, taraftar, başantrenör ve takım kaptanları tarafından verilen oylarla belirlendi.

Sarı-lacivertli takımın skoreri Nigel Hayes-Davis, Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James ve Panathinaikos AKTOR'dan Mathias Lessort ile Kendrick Nunn, sezonun en iyi 5'ine girdi.

ALBA Berlin karşısında kaydettiği 50 sayıyla Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını alan ABD'li Hayes-Davis, normal sezonda 14,1 sayı ve 4,7 ribaunt ortalamaları tutturdu.

Normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid'in Arjantinli oyun kurucusu Campazzo, maç başına 11,7 sayı, 2,9 ribaunt ve 6,5 asist ile oynadı.

Monaco'nun 3. sıradan play-off'lara girmesinde önemli rol üstlenen ABD'li skorer James, 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asist ortalamaları yakaladı.

Avrupa Ligi'nde geçirdiği ilk sezonda Panathinaikos formasıyla etkileyici performans sergileyen ABD'li oyun kurucu Nunn, maç başına 15,9 sayı, 2,6 ribaunt ve 3 asist üretti.

Partizan'da yakaladığı çıkışı Panathinaikos'ta sürdüren Fransız pivot Lessort ise 13,7 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis, 2023-2024 sezonunun en iyi 5'ine seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis, 2023-2024 sezonunun en iyi 5'ine seçildi - Son Dakika
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