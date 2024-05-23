Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR ile Dörtlü Final'de finale çıkmak için mücadele edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR ile Dörtlü Final'de finale çıkmak için mücadele edecek

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR ile Dörtlü Final\'de finale çıkmak için mücadele edecek

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yarın Panathinaikos AKTOR ekibiyle finale çıkmak için mücadele edecek Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, 'İnşallah yarın burada finale kalmayı başaracağız.' dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da yarın başlayacak Dörtlü Final öncesinde son antrenmanını karşılaşmaların oynanacağı salonda yapan Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

23.05.2024 19:53
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THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle finale çıkmak için mücadele edecek Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, "İnşallah yarın burada finale kalmayı başaracağız." dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da yarın başlayacak Dörtlü Final öncesinde son antrenmanını karşılaşmaların oynanacağı salonda yapan Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Berlin'de daha önce finalde kaybettikleri organizasyonu hatırlatan Mahmutoğlu, Berlin'i çok sevdiklerini belirtti.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının desteğinin ve coşkusunun kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Mahmutoğlu, "Dörtlü Final daha heyecanlı olacak. Ülkeye adım attığımız anda taraftarlarımız bizi coşkulu şekilde karşıladı. Buraya bir borcumuz var diyelim. Burada kötü bir final kaybettik ama bu atmosferi seviyoruz. Son idmanımızı yaptık, her şey istediğimiz gibi ve herkes sağlıklı. İnşallah yarın burada finale kalmayı başaracağız." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'de iyi bir atmosfer olacağını ve bunun keyfini çıkarmak istediklerini söyleyen Mahmutoğlu, şöyle devam etti:

"Biz kendi işimize bakacağız. Buradaki atmosfer her zaman çok güzel oldu. Burada artık iş biz oyunculara kaldı. Bunun bilincindeyiz, sonuna kadar savaşıp inşallah finale kalmayı başaracağız. Biz takım oyunu oynuyoruz. Tamamen hocanın sistemiyle alakalı bir durum var. Takım oyununu çok seviyor. Herkesin topa dokunmasını istiyor. Topu çevirmeye başladığımız ve agresif oynamaya başladığımız zaman bizim için maçlar iyi geçti. Rekorlar kırıldı. Sayı rekoru geldi, asist rekoru geldi. Bu oyunu sahaya yansıttığımızda maçlar iyi geçti ve inşallah bunu yarın en iyi şekilde sahaya yansıtırız."

Yunanistan ekibi Panathinaikos'la Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösteren Ergin Ataman'ı da tebrik eden Mahmutoğlu, şunları söyledi:

"Panathinaikos seneler sonra Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'da bir Türk hocanın olması bizim için önemli. Sezonda göstermiş olduğu başarı sebebiyle de tebrik ediyorum. Ama yarın rakip olacağız. O kendi takımı için, biz Fenerbahçe Beko'nun başarısı için, ülkemiz için savaşacağız. İnşallah maçın sonunda sevinen taraf biz oluruz."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR ile Dörtlü Final'de finale çıkmak için mücadele edecek - Son Dakika
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