Fenerbahçe Beko, Partizan'a Yenildi

Spor

SALON: Belgrade Arena

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Piotr Pastusiak, Robert Vyklicky

PARTIZAN: Davies 6, Jones 14, Ntilikina 2, Washington 27, Koprivica 3, Nakic, Pokusevski 8, Brown 8, Mike 9, Jones 13

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 19, Hall 6, Tarık Biberovic 8, Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 14, Colson 2, Birch 5, Melli 2, Mays 5,

1'İNCİ PERİYOT: 25-21

DEVRE: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57

EuroLeague'in 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 90-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Partizan, 8'inci galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 7'nci kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Partizan'da 27 sayı kaydeden Duane Washington oldu.