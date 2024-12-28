Fenerbahçe Beko, Partizan'a Yenildi

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a 90-81 yenildi.

Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.

Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.