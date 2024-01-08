Fenerbahçe Beko, Partizan\'ı ağırlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. hafta müsabakasında yarın Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli takım son maçında, Litvanya'da konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup etti.

Partizan ise derbi maçta Kızılyıldız'a deplasmanda 88-72 kaybetti.

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, geride kalan 19 maçta aldığı 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 6 Avrupa Ligi maçının 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, 19 maçta aldığı 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 6. durumda.

İki takımın Sırbistan'da oynadığı ilk maçı Partizan 85-84'lük sonuçla kazanmıştı.