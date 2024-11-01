Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Mağlup Etti

Spor

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Gytis Vilius (Litvanya), Jordi Aliaga (İspanya), Alberto Baena (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Colson 7, Hall 12, Hayes-Davis 24, Birch, Melli, Mays, Tarık Biberovic 17, Pierre 6, Guduric 10

Partizan: Carlik Jones 6, Ntilikina 14, Bonga 2, Tyrique Jones 9, Pokusevski 10, Davies 9, Lundberg 1, Nakic 4, Marinkovic 6, Brown 4, Washington 7, Mike

1. Periyot: 22-15

Devre: 44-31

3. Periyot: 67-53

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 89-72 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Partizan ise 5. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ikinci çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Partizan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ve dış atışlardan 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 18. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 41-27. Fenerbahçe, 6'sı ikinci periyotta olmak üzere dış atışlardan 10 isabet bulduğu ilk yarıyı 44-31 üstün bitirdi.

Üçüncü periyotta da 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 28. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 63-43. Fenerbahçe, final çeyreğine 67-53 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte farkın 12 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, 19 üçlük kaydettiği karşılaşmadan 89-72 galip ayrıldı.

Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisi

İlk çeyreğin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı saha kenarında takip eden Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, Yıldırım'ın yarın 72. yaşına gireceğinin anons edilmesiyle eski başkanlarının lehine tezahürat yaptı. Aziz Yıldırım da sarı-lacivertli taraftarların bu jestine el sallayarak karşılık verdi.

Öte yandan müsabakayı sarı-lacivertli futbolcular Alexander Djiku, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Bright Osayi-Samuel de locadan takip etti.