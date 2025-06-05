Fenerbahçe Beko, Play-off'ta Bahçeşehir'i Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Play-off'ta Bahçeşehir'i Mağlup Etti

05.06.2025 22:44
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finale ilk maçında Bahçeşehir'i 93-76 yenerek seride öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Ozorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Beko: Zagars 14, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 10, Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, McCollum, Metecan Birsen 5, Birch 2, Melli 8, Baldwin 7, Emre Ekşioğlu 3, Hamza Mestoğlu

Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 8, Smith 2, Bouteille 2, Cavanaugh 8, Odiase 16, Furkan Korkmaz 6, Şehmus Hazer 10, Ponitka, Simonovic 12, Furkan Haltalı 6, Massinburg 6, Göktuğ Baş

1. Periyot: 20-14

Devre: 42-36

3. Periyot: 70-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde ikinci müsabaka, 7 Haziran Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

İki takımın da boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu Fenerbahçe Beko, 20-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı'nın skorer oyunuyla 15. dakikada farkı 14'e çıkardı: 36-22. Periyodun son bölümünde toparlanan Bahçeşehir Koleji, farkı 6 sayıya indirdi ve soyunma odasına Fenerbahçe'nin 42-36 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu 6 isabetle 20 sayılık (70-50) fark yakalayan sarı-lacivertli takım, son bölüme 70-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı 7'ye indirdi: 72-65. Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla toparlanarak farkı yeniden açan sarı-lacivertliler, son dakikalarda Zagars'ın da sağladığı skor katkısıyla sahadan 93-76 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Play-off'ta Bahçeşehir'i Mağlup Etti - Son Dakika

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