Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e Yenildi

09.04.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jasikevicius, mağlubiyete rağmen takımının mücadelesinden memnun kaldığını belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 37. haftasında konuk ettiği Real Madrid'e 74-69 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, mağlubiyete rağmen takımının oyuna yaklaşımı ve mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, Real Madrid'i tebrik etti.

Çok iyi bir maç olduğunu belirten Jasikevicius, "Ben oyuncularımın maça yaklaşımı ve efordan çok memnunum. Ligdeki en iyi takımlardan birisiyle oynadık. 2 kez önemli avantaj sağladık. Belirli bölümlerde konsantrasyonumuz bozulunca zorlandık. Rakibin bazı önemli atışları vardı, bizim de kaçırdığımız atışlar vardı. Bugün takımın oyuna yaklaşımı ve savaşma ruhundan memnunum." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların rollerini uygulamada ve oyun planında iyi olduklarını ancak skoru detayların belirlediğini dile getiren Jasikevicius, "Real Madrid'in hücum potansiyelini anlamamız gerekiyor. Daha önceki maçlarda 88 sayı atıyorlardı. Onları 74 sayıda tuttuk. Mağlubiyetin nedeni olarak savunmayı söyleyemeyiz." diye konuştu.

21 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olan Boston'ın harika bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Litvanyalı çalıştırıcı, son maçlarda alınan mağlubiyetlerin taraftarlarda karamsarlık oluşturduğu iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Karamsar olunması bizi etkilemiyor. Soyunma odası bizim gizli bölgemiz. Ben koç olarak ilk sıradayken de takımıma neler söylediğimi ve neler beklediğimi biliyorum. Birçok farklı nedenden dolayı sorunlar olacağını biliyorduk. Hiçbir sorunu mazeret olarak kullanmıyoruz. Şu anda en iyi durumumuza tekrar ulaşmak istiyoruz."

Scariolo: "Zorlu bir atmosferde harika bir karakter ortaya koyduk"

Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo ise galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Takımı ve oyuncuları tebrik eden Scariolo, "Zorlu bir atmosferde harika bir karakter ortaya koyduk. Böyle büyük bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bundan önce şanssız yenilgiler almıştık. Bu galibiyet bize ivme ve özgüven verecek. Bugün play-off atmosferinde oynadık. Bu atmosferde kazanan takımımı tebrik ediyorum. Bugün maçın kritik anları vardı. Üçüncü çeyreğin son 2 dakikası ve son çeyreğin ilk 2 dakikası kritikti. Geride olduğumuz anlar vardı, sonra maça tutunduk. Kenardan gelen oyuncularımızdan katkı aldık, sonrasında ilk 5'teki oyuncularımızı maça dahil ederek skoru tuttuk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 01:04:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.