Fenerbahçe Beko, Reeder Samsunspor'u 96-75 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Reeder Samsunspor'u 96-75 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Reeder Samsunspor\'u 96-75 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Reeder Samsunspor'u 96-75 mağlup etti. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, galibiyete ulaşarak ligdeki iddiasını sürdürdü.

11.02.2024 17:49
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Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Göksun Öz

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 3, Kyser 11, Levi 13, Arda Berk Kaya 9, Henry 17, Washington 17, Göktuğ Baş 5, Muhammed Doğan Şenli, Mehmet Batuğ Gür, Bora Satır, Mehmet Öngel

Fenerbahçe Beko: Motley 18, Şehmus Hazer 15, Sertaç Şanlı 8, Papagiannis 9, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 15, Mert Emre Ekşioğlu 3, Guduric 7, Yam Madar 2, Sestina 14

1. periyot: 24-20

Devre: 40-41

3. periyot: 59-76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Reeder Samsunspor'u 96-75 mağlup etti.

Kaynak: AA

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