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Fenerbahçe Beko Şampiyon!

Fenerbahçe Beko Şampiyon!
25.06.2025 23:02
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 84-68 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 84-68'lik skorla mağlup ederek, seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi müsabakaya; Nigel Hayes-Davis, Errick McCollum, Marko Guduric, Emre Ekşioğlu ve Khem Birch beşiyle başladı. Beşiktaş ise Berk Uğurlu, Dustin Sleva, Jonah Mathews, Emanuel Terry ve Derek Needham beşiyle parkeye çıktı. Konuk ekip, mücadeleye hücumda etkili başlarken, Mathews, Needham ve Terry'nin sayılarıyla 13-0'lik seri yaptı. Daha sonra toparlanan sarı-lacivertliler; Nigel ve Melih'in basketleriyle farkı kapatırken, Nicolo Melli'nin son saniye 3'lüğüyle de periyodu 21-18 öne tamamladı.

Derbide 2. periyodun ilk dakikalarında Melli ve Mathews'in karşılıklı sayılar kaydederken, Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis, boyalı alandaki etkili oyunuyla farkı arttırdı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına da Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle 48-40'lık skorla üstün girdi.

3. periyotta sarı-lacivertliler ilk 5 dakikada farkı korudu. Kanarya, Guduric ile de serbest atış çizgisinden sayılar bularak skoru 66-52'ye getirirken, periyodu da 69-54'lük skorla bitirdi.

Son çeyrekte Fenerbahçe pota altındaki etkinliğini sürdürürken, Beşiktaş ise ilk 5 dakikada sadece 6 sayı bulabildi. Kalan dakikalarda farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 84-68'lik skorla galip ayrıldı ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.

Müsabakada en skorer basketbolcu, Beşiktaş'ta 19 sayı kaydeden Jonah Mathews olurken, Fenerbahçe'de de Nigel Hayes-Davis 16, Wade Baldwin de 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bakan Bak, derbiyi takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçını salondan takip etti. Bakan Bak, müsabakayı locadan izledi.

İki başkan yeniden birlikte izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, müsabakayı yan yana saha kenarından takip etti. İlk olarak serinin 2. maçını birlikte izleyen iki başkan, iki gün önce siyah-beyazlıların ev sahipliği yaptığı serinin 4. maçını da birlikte izlemişti. Koç ve Adalı, bu birlikteliği Ataşehir'de de sürdürdü. Öte yandan ev sahibinde yönetim kurulu üyeleri de salonda hazır bulundu. Karşılaşmanın son dakikalarında Serdal Adalı, salondan ayrılırken Ali Koç da kendisini uğurladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Teknik Direktör Volkan Demirel de maçı izleyenler arasındaydı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 16, Errick McCollum 9, Marko Guduric 7, Emre Ekşioğlu, Khem Birch 4, Wade Baldwin 13, Devon Hall 5, Nicolo Melli 10, Melih Mahmutoğlu 10, Metecan Birsen 10

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Berk Uğurlu 9, Dustin Sleva 5, Jonah Mathews 19, Emanuel Terry 8, Derek Needham 14, Yiğit Arslan 8, Kyle Allman, Conor Morgan, Uros Plavsic 5, Kerem Konan

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 21-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 48-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 69-54 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Şampiyon! - Son Dakika

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