Fenerbahçe Beko Şampiyon! - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Şampiyon!

20.06.2026 00:52
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 77-75 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu. Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Bu takım bu sezon gösterdiği performanstan, başarıdan dolayı bunu hak etti. Bir kere daha tarih yazdık. Tüm taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. Aziz başkanımız geldi ona da armağan olsun. Sadettin başkan ve Cem abiye teşekkür ediyoruz. Herkesin bizde emekleri çok. Güzel bir aile ortamı var" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu değerlendirmelerde bulundu. Takım olarak bu sezon sergiledikleri performanstan dolayı şampiyonluğu hak ettiklerini belirten Melih Mahmutoğlu, "Uzun ve zorlu bir sezon ama sonunda 3 kupa ve Final Four ile bitirdik. Geçtiğimiz sezon Euroleague'i de alarak tarih yazmıştık. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu. Burada Beşiktaş'ı bir kere daha tebrik ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Sonuna kadar bırakmadılar. Onları göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Biz de mutluyuz, artık önümüzde güzel bir yaz sezonu var. Dinleneceğiz tatil yapacağız. Bu takım bu sezon gösterdiği performanstan, başarıdan dolayı bunu hak etti. Bir kere daha tarih yazdık. Tüm taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. Aziz başkanımız geldi ona da armağan olsun. Sadettin başkan ve Cem abiye teşekkür ediyoruz. Herkesin bizde emekleri çok. Güzel bir aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

'ONUNLA OYNADIĞIM İÇİN BİR KERE DAHA MUTLUYUM'

Emeklilik kararı alan Nando de Colo'nun performansına dikkat çeken Melih, "Nando'ya da altını çizmek lazım. Müthiş bir kariyer, müthiş bir insan. Onunla oynadığım için bir kere daha mutluyum. Tüm taraftarımıza kupa armağan olsun" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Şampiyon! - Son Dakika

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