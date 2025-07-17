Fenerbahçe Beko Şampiyonluğu Kutladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları köprülere asıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bayraklar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalandı.
Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanmasının ardından sarı-lacivertli takımın bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne asılmıştı.
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