Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için sahada - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için sahada

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında A. Efes ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Efes'in kazanması halinde ise seri 5. maça uzayacak.

11.06.2024 11:06
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında A. Efes ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Efes'in kazanması halinde ise seri 5. maça uzayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek. Seride 2-1 önde olan sarı-lacivertliler, maçı kazanması durumunda 11. şampiyonluğunu ilan edecek. Deplasmanda ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe, ev sahibi olduğu karşılaşmada rakibine son saniye basketiyle 82-81 yenildi.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan A. Efes, yarınki karşılaşmada galip gelerek final serisini 5. maça taşımayı ve ev sahibi avantajını yeniden ele geçirmeyi hedefliyor. Efes kazanırsa serinin 5. ve son maçı, 14 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için sahada - Son Dakika

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