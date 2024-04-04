Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmayı garantiledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, play-off'lara kalmayı garantiledi.
Barcelona'nın Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-89 yenmesiyle ilk 6'ya girmesi kesinleşen 20 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine iki hafta kala doğrudan play-off bileti aldı.
Bu sonucun ardından 22 galibiyete ulaşan Barcelona ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR (21 galibiyet) da adını direkt olarak play-off'lara yazdırdı.
Ayrıca Kızılyıldız'ı 89-86 yenen Olympiakos (21 galibiyet) ve Zalgiris'i 69-66 mağlup eden Monaco (22 galibiyet), doğrudan play-off oynama hakkı elde etti.
Daha önce 26 galibiyetle ligin zirvesindeki Real Madrid, play-off'ları garantileyen ilk takım olmuştu.
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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve pozitif futbol oynamayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, hedeflerinin play-off olduğunu ve altı maçlarının kaldığını söyledi.
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