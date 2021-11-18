Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk olacak

Geride kalan 10 haftada 9 yenilgi ve 1 galibiyet alan Litvanya ekibi ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor.

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