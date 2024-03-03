Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Tofaş'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, müsabakayı 109-77'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertliler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik Akbayrak
Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 24, Melih Mahmutoğlu 10, Hayes-Davis 11, Tarık Biberoviç 2, Şehmus Hazer 10, Ömer Ege Ziyaettin 6, Papagiannis 17, Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Yam Madar 19, Sestina 10
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Tofaş: Winston 7, Homesley 24, Tolga Geçim 11, Sakic 8, Wiley 16, Prewitt 2, Batın Tuna 2, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 3, Özgür Cengiz
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 30-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 62-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 87-51 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Tofaş'ı 109-77'lik skorla mağlup etti - Son Dakika
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor basketbol takımlarının sezon boyunca kazandığı zaferleri kutladı. Gençler doyasıya eğlenip başarılarını kutladı.
Başkent Saraybosna'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türk milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 12 madalya elde etti. Türkiye, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Sırbistan 7 madalyayla ikinci, Bulgaristan ise 4 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Türk sporcular Zilan Ertem, Sümeyye Kaya, Yunus Emre Esenboğa ve Hilmi Mucik altın madalya kazandı.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ercan, mola evleri, dijital kampüs ve spor vadisi gibi projeleri anlattı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip ilan edildi. Ay-yıldızlı takım, organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0'lık skorla galip geldi. Bu galibiyetle takım, turnuvadaki ilk zaferini elde etti. Günün diğer maçlarında Almanya Polonya'yı 6-3, Brezilya İtalya'yı 5-0, Japonya da İrlanda'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Futsal Takımı, gruptaki üçüncü maçını yarın Polonya ile oynayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de düzenlenen Kadınlar 2. Ligi Final Etabı sona erdi. Sakarya Voleybol, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor, MKE Ankaragücü ASTOR ve Beykoz Belediyespor, 2024-2025 voleybol sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?