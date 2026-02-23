Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası Şampiyonu - Son Dakika
23.02.2026 01:11
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 91-74 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı. Tarık Biberovic MVP seçildi.

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenen Fenerbahçe Beko'da milli oyuncu Tarık Biberovic, maçın ikinci yarısında daha çok odaklanarak şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

Türkiye Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görülen Tarık, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sergiledikleri mücadele için Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan 25 yaşındaki basketbolcu, "Takımımla gurur duyuyorum. Sakatlıklara rağmen sahada yüzde 100'ümüzü verdik ve bu sayede maçı kazandık. İkinci yarıda daha iyi basketbol oynadık. Hocamız, soyunma odasında güzel bir konuşma yaptı. Daha çok odaklanarak oyuna girdik ve kazandık." dedi.

Omuz sakatlığına rağmen forma giydiğine dikkati çeken Tarık Biberovic, "Elhamdülillah. Bana güç ve sabır verdiği için Allah'a şükrediyorum. Geçen sezon uzun bir sakatlık yaşadım. Bunlar önemli değil. Erkek adamın bahanesi olmaz. En hızlı şekilde toparlanarak o performansı göstermeniz gerekiyor. İnşallah bunun üstüne koyarak daha iyi performans göstereceğiz." diye konuştu.

Milli oyuncu, kupa töreninde kaptan Melih Mahmutoğlu'nun jestine dair de "Melih abiye teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk defa bir kupa kaldırdım. Bu; takımın, hocanın ve taraftarın başarısı. Sağlık ekibini de tebrik etmek istiyorum. İyi sezon geçiriyoruz. Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. İki kupa daha var. İnşallah onları da kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

