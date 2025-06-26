Fenerbahçe Beko, Üç Kupa ile Şampiyon!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu ile Marko Guduric, bu sezon üç kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin beşinci maçının ardından iki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluktan dolayı yaşadıkları mutluluğu paylaşan Melih Mahmutoğlu, "Bu sezon bizim için inanılmaz geçti, tarih yazdık. Üç kupayı kazanmak kolay değil ama Fenerbahçe her zaman ilkleri başarır. Dünyanın en büyük spor kulübü olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Aldığımız kupalarla, yaptığımız başarılarla bunu bir kere daha kanıtladık. Sezon başından beri bunu hak ediyorduk. Taraftarlar için elimizden geleni yapmaya çalıştık. En sonunda da buna ulaştık." ifadelerini kullandı.

Yorucu bir sezon geçirdiklerini belirten 35 yaşındaki basketbolcu, "Uzun bir sezon oldu ama sonunda böyle güzel kapatınca gerçekten harika oluyor. Benim için de takımım için de unutulmayacak bir sezon. Beşiktaş'ı bir kere daha tebrik ediyorum. Çok iyi karakter ortaya koydular. Çok iyi savaşıyorlar ve oynuyorlar. Maçın sonuna kadar oynuyorlar. Bizim için de zor bir seri oldu." diye konuştu.

Takımdan ayrılan yönetim kurulu danışmanı Maurizio Gherardini ve Sırp oyuncu Marko Guduric ile ilgili de konuşan Melih, şunları kaydetti:

"Marko ile bizim bağımız çok başka, aileyiz. Üzülüyor gittiği için. Fenerbahçe'yi çok seviyor. Ama hala genç. Bir yerde buraya döneceğine inanıyorum. Onu çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Maurizio ile de uzun senelerdir beraberim. Fenerbahçe'den gidenler hiçbir zaman Fenerbahçe'yi unutmuyor. Fenerbahçe için yaptıklarından tekrardan onlara bin kere daha teşekkür ediyorum. Her zaman yolumuz kesişir. Çünkü burası dünyanın en büyük spor kulübü."

Marko Guduric: "Başardığımız şey çok özel"

Sarı-lacivertli takıma veda eden Marko Guduric ise şu görüşleri paylaştı:

"Çok duygusal olmamaya çalışacağım. Şu ana kadar zaten üç defa ağladım. Ben tabii olumlu yanlarına bakmaya çalışıyorum. Onları hatırlamaya çalışıyorum. Burada 7-8 sene hep birlikte çok güzel şeyler inşa ettik. Çok büyük başarılara imza attık. Buraya gelen ve bizi destekleyen taraftarlarımızla birlikte kalbimin en derinliklerinde bunları hatırlayacağım. Fenerbahçe basketbol şubesi için çok mutluyum çünkü buraya ilk geldiğim günden beri çok fazla gelişim gösterdi. Şube ve bunun için çok büyük gurur, mutluluk duyuyorum. Tabii başardığımız şey ise çok özel. Belki şu an bunun anlamını yeterince anlamıyoruz. Beş sene sonra düşündüğümüzde bu sezon ne başardığımızı hep birlikte idrak edebileceğiz. Çünkü eşine çok rastlanmayan bir başarı elde ettik."