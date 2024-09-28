Fenerbahçe Beko ve A. Efes Kupada Karşılaşıyor

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Erkekler Basketbolda Fenerbahçe Beko ile A. Efes, yarın 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkeye çıkacak.

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın saat 18.00'de Fenerbahçe ile A. Efes arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele sonrası sahibini bulacak. Müsabaka statü gereği; 2024-2025 sezonu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada tamamlayan ve ING Türkiye Kupası finalisti olan A. Efes arasında oynanacak.

İlk olarak 1985 yılında oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı A. Efes 13 kez müzesine götürdü. Lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Kupada 18. kez mücadele edecek Fenerbahçe ise 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, son şampiyonluğunu 2017 yılında elde etti.

Geçen sezon 9 maçta karşılaştılar

İki ekip geçtiğimiz sezon 4'ü final serisi olmak üzere, 6 kez Basketbol Süper Ligi'nde, 2 kez Euroleague normal sezonda karşılaşırken, bir kez de Türkiye Kupası finalinde mücadele etti. Oynanan 9 karşılaşmada Fenerbahçe 5 galibiyet alırken, A. Efes de 4 maçta gülen taraf oldu. - İSTANBUL