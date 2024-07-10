Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin IV ile anlaştı

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Fenerbahçe Beko, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ve son iki sezonda da Turkish Airlines EuroLeague'nin en iyi ikinci beşinde kendisine yer bulan guard Wade Baldwin IV ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten oyuncunun kariyerine ve performans verileriyle ilgili bilgilere yer verilen açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Wade Baldwin IV'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.