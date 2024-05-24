Fenerbahçe Beko'ya sarı-lacivertli taraftarlardan büyük destek - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko'ya sarı-lacivertli taraftarlardan büyük destek

Fenerbahçe Beko\'ya sarı-lacivertli taraftarlardan büyük destek

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR takımıyla karşılaştı. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Ancak maç öncesinde Türk ve Yunan taraftarlar arasında olaylar yaşandı ve polis çok sayıda taraftarı gözaltına aldı. Biletsiz giriş yapan taraftarlar tespit edildikten sonra salondan çıkarıldı. Maçın başlamasından sonra ise birçok taraftar salona girebildi. Ayrıca, bilet bulamayan taraftarlar Uber Arena'nın etrafında bilet aradı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı izleyenler arasındaydı. Yunanistan ekibi Panathinaikos ise 12 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

24.05.2024 19:39
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Beko'ya sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşmaya çoğunluğu Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlar olmak üzere sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Gün boyu Alexanderplatz meydanında toplanan taraftarlar daha sonra Uber Arena etrafına gelerek maç saatini beklemeye başladı.

Panathinaikos'u desteklemek için maça gelen Yunan taraftarlarla Türk taraftarlar, uzun süre birbirlerine karşılık vererek tezahürat yaptı.

Karşılaşma öncesinde olaylar çıktı

Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri almasına karşın maç öncesinde taraftarlar arasında olaylar meydana geldi.

Türk ve Yunan taraftarların birbirlerine attıkları yabancı cisimler sebebiyle yaralananlar olurken, polis çok sayıda taraftarı gözaltına aldı.

Yaşanan olaylar sebebiyle Berlin polis teşkilatı açıklama yaptı.

Çok sayıda taraftarın Uber Arena etrafında toplandığına dikkati çeken polis teşkilatı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rakip taraftar grupları arasında şişelerin atıldığı çatışmalar yaşandı. Girişlerin başlamasıyla birlikte büyük bir grup, bu durumdan yararlanarak spor salonuna biletsiz giriş sağladı. Olaya karışanların kişisel bilgileri alındı."

Biletsiz giriş yapan taraftarlar tespit edildikten sonra salondan çıkarıldı. Polis daha sonra salona girişleri yeniden açtı. Birçok taraftar, maçın 25 dakika geç başlamasına rağmen, karşılaşma başladıktan sonra salona girebildi.

Salon etrafında bilet arayanlar ilginç görüntüler oluşturdu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarını izlemek isteyen ancak bilet bulamayan taraftarlar, Uber Arena'nın etrafında ellerine aldıkları kartonlarla bilet aradı.

Bilete ihtiyacı olduklarını birçok farklı dilde, çeşitli ebatlardaki kartonların üzerine yazarak duyuran Türk, Yunan ve İspanyol vatandaşlar, taraftar gruplarının içerisinde girerek bilet aradıklarını herkese duyurdu.

Hidayet Türkoğlu karşılaşmayı izledi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanan mücadeleyi izledi.

Sabah saatlerinde Berlin'e gelen Türkoğlu, pazar günü oynanacak final ve üçüncülük karşılaşmalarını da takip edecek.

Panathinaikos 12 yıl sonra

Yunanistan ekibi Panathinaikos, 12 yıl aradan sonra Dörtlü Final'de parkeye çıktı.

Avrupa Ligi Kupası'nı 6 kez kazanan yeşil-beyazlı takım, son olarak 2012 yılında İstanbul'da düzenlenen finallerde boy göstermişti.

Yunanistan ekibi, o tarihten sonra ilk kez Türk başantrenörü Ergin Ataman yönetiminde Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

Panathinaikos'un son mücadele ettiği Dörtlü Final'de CSKA Moskova'yı 62-61 yenen Olympiakos şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu. İki ezeli rakip Panathinaikos ve Olympiakos, 12 yıl sonra tekrar bir arada Dörtlü Final'de yer aldı.

Dörtlü Final görsel şölenle başladı

Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.

Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede dans ve ateş şovları yapıldı.

Lazer gösterisinin salonda farklı bir ambiyans oluşturduğu şölen, iki takım taraftarlarından alkış aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'ya sarı-lacivertli taraftarlardan büyük destek - Son Dakika

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