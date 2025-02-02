SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
FENERBAHÇE BEKO: Hall 16, McCollum 14, Metecan Birsen 6, Birch 4, Colson 10, Melih Mahmutoğlu 27, Hayes 6, Zagars 8, Melli 6, Tarık Biberoviç, Hamza Mestoğlu 3
YALOVASPOR: Nichols 18, Johnson 15, Krampelj 15, McConico 24, Kadir Bayram, Yiğit Onan 10, Sherfield 9, Ege Özçelik 3, Peterka,
1'İNCİ PERİYOT: 27-25
DEVRE: 48-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-67
FENERBAHÇE Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Yalovaspor'u 100-94 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber Fenerbahçe Beko, 16'ncı galibiyetini alırken; Yalovaspor 13'üncü mağlubiyetini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Yalovaspor'u 100-94 Yenerek 16. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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