Fenerbahçe Beko Zalgiris'i Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Zalgiris'i Yendi

Fenerbahçe Beko, Euroleague 10. haftada Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup etti.

15.11.2024 23:45
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Turkish Airlines Euroleague 2024-25 sezonu 10. hafta maçında Zalgiris Kaunas'a konuk olan Fenerbahçe Beko, Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleden 72-65 galip ayrıldı.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Josip Radojkovic, Noam Gordon

Zalgiris Kaunas: Lonnie Walker IV 19, Edgaras Ulanovas 3, Dovydas Giedraitis 2, Ignas Brazdeikis 5, Laurynas Birutis, Arnas Butkevicius 2, Matt Mitchell 9, Sylvain Francisco 13, Bryant Dunston 5, Lukas Lekavicius 2, Deividas Sirvydis 5, Brady Reece Manek

Başantrenör: Andrea Trinchieri

Fenerbahçe: Nigel Hayes 18, Bonzie Colson 7, Arturs Zagars 10, Tarık Biberovic 2, Khem Birch, Marko Guduric 17, Dyshawn Pierre 6, Nicolo Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Skylar Mays

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 21-17 (Zalgiris Kaunas lehine)

Devre: 26-43 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 47-52 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Zalgiris'i Yendi - Son Dakika

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