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Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak. Müsabaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius önderliğinde çıktığı ilk müsabakada AS Monaco'yu mağlup etmişti. Fenerbahçe Beko 11. sırada yer alırken, Zalgiris Kaunas ise 16. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak
19.12.2023 - 10:35,
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius önderliğinde bu kulvarda çıktığı ilk müsabakada Fransa'nın AS Monaco ekibini 86-74 mağlup etmişti.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 11. basamakta yer alıyor.

Konuk ekip ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
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