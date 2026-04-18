Fenerbahçe Beko - Zalgiris Play-off Programı Açıklandı
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Play-off Programı Açıklandı

18.04.2026 21:02
Fenerbahçe Beko, Zalgiris ile play-off'ta karşılaşacak, maçlar 28 ve 30 Nisan'da İstanbul'da.

Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris arasında oynanacak play-off serisinin müsabaka programı belli oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada yer aldı. Play-off'ta ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertli ekip, 5. basamaktaki Zalgiris ile eşleşti.

Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin ilk 2 mücadelesi, 28 Nisan Salı ve 30 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maçlar saat 20.45'te başlayacak.

Serinin üçüncü maçı 5 veya 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 7 veya 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 veya 13 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA

ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Fenerbahçe taraftarından Ederson’a protesto Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı

21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:49
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel’e istifa çağrısı
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
