Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.00'de deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve bugün Belçika'ya gidecek sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu de belli oldu. Listede Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Joshua King yer almadı.
Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu şöyle:
" Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai." - İSTANBUL
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