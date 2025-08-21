Fenerbahçe-Benfica Beraberliği

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Benfica ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, tur şansının hala eşit olduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mourinho, gol atmakta çözüm üretemediklerini belirtti.

Turun favorisinin bu sonuçla değişmediğini vurgulayan Mourinho, "Favori kısmında bir şey değişmedi. Benfica büyük bir takım ve bugün tecrübesiyle bunu gösterdi. Önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirmeleri gerektiğini gösterdiler. Deplasmanda oynamak ve içeride oynamak tabii farklı şeyler. Dün de söylediğim gibi bu eğer Luz Stadı'nda elenirsek onları tebrik edeceğim ama turun bittiğini söyleyemem. Favori yok, tur dengede şu an." diye konuştu.

Benfica'nın 10 kişi kalınca da nasıl oynaması gerektiğini bilen bir takım olduğuna değinen Mourinho, şöyle devam etti:

"Oyunu idare etmeyi iyi bildiler. Görülmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla iyi idare ettiler. Gol atamadık çünkü çok fazla çözümümüz yok. Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yoktu. Olan buydu. Dün gelen yeni oyuncumuzla birlikte bugün oynasa önemli olabilirdi, hızlı oyuncularımız yoktu. Dolayısıyla oyunu farklı şekilde değiştiremedik ama bence çok güzel bir maç olmadı. Üst seviyede bir maç olmadı ama iyi mücadele verilen bir maç oldu. Beraberlikle bitirmek isteyen bir takıma karşı oynadık ki öyle bitti, kazanmayı istedik ama olmadı."

"Duran topları iyi kullanamıyoruz"

Jose Mourinho, duran toplardan tehlike oluşturamamaktan yakındı.

Duran toplara çalıştıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Biz 3 tane korner attık ki ilk oyuncuyu top geçmedi kornerlerde. Bugün size söylesem duran topları çalıştığımızı doğruyu söylerim ama duran toplara çalıştık. 2 metre oyuncuların olabilir ama top ilk adamı geçmezse tehlike yaratamazsın. Ben 3 tane böyle pozisyon hatırlıyorum, 3 tane pozisyonda kornerde ilk adamı top geçmedi."

Kazanmak istediklerini aktaran Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına ilişkin ise "Benfica, Kerem konusunda bence sadece sportif anlamı düşündü. Bu benim düşüncem, ekonomik anlamı düşünmedi. Sportif anlamı düşündü. Benfica oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama öncelikle şu anki sportif duruma önem verdi. Hoca oynamasını istedi ve büyük ihtimal Luz'da onu oynarken göreceğiz. Ekonomiden şüphe duymadı, büyük bir kulüp gibi davrandı. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattı, benim için çok büyük bir sürpriz olmadı Kerem'in oynaması." ifadelerini kullandı.

Benfica'nın savunmayı düşündüğünü ve bunun bir eleştiri olmadığını kaydeden 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Şunu net söylemek isterim bu bir eleştiri değil. Tabii ki Benfica gibi bir takımın oyuna başlaması ve bu şekilde oynaması bize saygı duyduklarını gösterdi. Ben bundan mutlu oldum, daha fazla potansiyeli ve kalitesi olan bir takım. Bizim Feyenoord'a karşı oynadığımız oyunu gördüler. 5 defansla oynadığınızda stratejik olarak istedikleri hedefi aldılar. İstedikleri sonucu aldılar. Bence onlar için iyi bir sonuç oldu. Eleştirecek başka bir şey yok. Ben Barcelona'da 10 kişiyle defans oynamıştım." değerlendirmesinde bulundu.

İyi defans yaptıklarını da dile getiren Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım olarak iyi defans yaptık. Benfica pozisyon üretemedi. Kontraları durdurduk, çıkışlarını bloke ettik. Bazı dönemlerde çok topa sahip oldular çünkü çok arkadalardı. Uzun oyunculara pres yaptırmak zor ama yine de tehlikesiz bir maç oldu. Kalemizde tehdit olmadı. Ben Lizbon'u değil cumartesiyi düşünmek istiyorum. 3 gün var, Benfica orada farklı bir davranışa sahip olacak. Kazanırlarsa geçecekler ama biz de öyle. 4 ya da 5-0 kazanmamız gerekmiyor. Tur hala ortada. Geçen sene burada Rangers'a kaybettik ve neredeyse turu geçiyorduk. Onları Benfica ile karşılaştırmak istemiyorum ama hala hayattayız."