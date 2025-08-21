Fenerbahçe - Benfica Maçı 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe - Benfica Maçı 0-0 Berabere Tamamlandı

21.08.2025 00:09
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasına Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlendi.

Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe, uzaktan şutlarla etkili oldu. Szymanski ve Oosterwolde'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşlarda kaleci Trubin gole izin vermedi. Konuk ekip ise 29'uncu dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Kerem'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can topu son anda kornere tokatladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci devrenin ilk 15 dakikalık diliminde iki takımda hızlı ataklarla etkili olmaya çalışsa da gol pozisyonu yakalamakta zorlandı. 71'inci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. 69'uncu dakikada sarı kart gören Florentino, orta sahada Talisca'yı arkadan çekerek durdurunca ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 81'inci dakikada Talisca'nın sert şutunda kaleci Trubin'in müdahale ettiği top direkten döndü. En-Nesyri'nin kafa vuruşuyla topu tamamladı ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Benfica Maçı 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika

23:18
