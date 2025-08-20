Fenerbahçe - Benfica Maçı Hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Portekiz'in Benfica arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Dominik Schaal (Almanya)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis