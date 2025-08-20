Fenerbahçe - Benfica Maçına Medya Yoğun İlgi

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçını 17'si yabancı 233 medya mensubu takip etti.

