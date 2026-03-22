Fenerbahçe, Beşiktaş\'a Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Beşiktaş hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
