Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarına Başladı
31.03.2026 20:07
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için idmanlara başladı. Nelson Semedo takıma katıldı.

Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Tedavisi sona eren Nelson Semedo, takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

