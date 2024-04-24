Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için hazırlıklara başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla sürdü. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL